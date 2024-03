A busca por vagas nos Jogos Olímpicos de Paris terá mais uma etapa a partir desta quinta-feira (14), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O local será sede do pré-olímpico de Remo. Ao todo, 21 países do continente que ainda não classificaram duas embarcações para os Jogos serão representados por 78 atletas, entre homens e mulheres, em busca de vaga nas provas de single skiff e de double skiff peso leve. As provas começam às 8h30min (de Brasília).