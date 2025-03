Tua Voz, Santa Maria: Vinícius Munhoz, treinador de futebol

Munhoz está atualmente sem clube Arquivo pessoal / Vinicius Munhoz

O primeiro episódio da nona temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Vinícius Munhoz, treinador de futebol que já atuou com a seleção feminina nas olimpíadas.

Natural de Santa Maria, Munhoz é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Trabalhou no Inter SM ainda no início dos anos 2000, como preparador físico pra onde voltou, em 2017 e 2018, agora como técnico, e quase conseguiu o acesso ao Campeonato Gaúcho.

Munhoz passou também pelo futebol feminino, como preparador físico em categorias de base. Ele conta que sentia, nas meninas, uma dedicação exemplar durante os treinos, além de perceber que elas eram mais receptivas às orientações passadas por ele.

Na experiência, atuou com estrelas como Cristiane e Marta, na seleção Brasileira, além da goleira americana Hope Solo. Esteve com a seleção feminina sub 20, quando esta foi campeã sul-americana em 2005 e terceira colocada no mundial da categoria. E com a seleção feminina adulta, na disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres. Um dos poucos gaúchos por lá, conta que tinha visitantes das demais equipes do Brasil, como Ronaldinho Gaúcho, para tomar chimarrão e conversar sobre a competição.

Depois de um curto período no Ituano, Munhoz está atualmente sem clube. Ele conta que já foi procurado por algumas equipes, mas não sabe ainda para onde vai. E que segue de olho e torcendo para que o Inter SM conquiste sua vaga no Gauchão.

A entrevista contou também com o repórter da RBS TV Rogério Giaretta Júnior.

Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na nona temporada. Serão 108 episídios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.