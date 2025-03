St Pauli, a última vítima alemã que ainda falta a Kane em sua coleção

O artilheiro do Bayern de Munique, Harry Kane, terá um desafio a mais no sábado contra o St Pauli, pela 27ª rodada do campeonato alemão: marcar contra o único time da Bundesliga que enfrentou e contra o qual ainda não conseguiu balançar as redes.

Kane enfrentou 19 times diferentes na elite do campeonato alemão desde sua chegada ao Bayern, no início da temporada 2023-2024. Ele marcou contra 18 deles, com exceção exatamente do St Pauli. O astro britânico tem essa oportunidade agora.

Os números fazem do Bayern, líder da Bundesliga, o franco favorito para a partida, contra o St Pauli que está em 15º e focado em não retornar à segunda divisão.

Kane já marcou 21 vezes nesta Bundesliga, mais do que todos os gols do St Pauli (20). A força da equipe de Hamburgo está, no entanto, na sua defesa: é a terceira menos vazada neste campeonato alemão, com 30 gols sofridos, número que só é superado pelo próprio Bayern (24) e pelo Mainz (28).

Vencer é uma obrigação para o Bayern, caso não queira ficar nervoso na reta final do campeonato, com o vice-líder Bayer Leverkusen (2º) a 6 pontos de distância.

A má notícia para o técnico Vincent Kompany nos últimos dias foi a lesão no joelho de Alphonso Davies, ocorrida enquanto jogava pelo Canadá, o que o manterá afastado por vários meses.

O francês Dayot Upamecano também ficará longe dos gramados por um período ainda indefinido, devido a um pequeno problema no joelho menos grave.

O Bayer Leverkusen estará atento a um possível tropeço do Bayern, que abre a jornada de sexta-feira recebendo outro time da parte inferior da tabela, o Bochum (16º), que ocupa a posição de playoff de permanência.

Uma vitória do time comandado pelo técnico Xabi Alonso colocaria o atual campeão provisoriamente a três pontos da liderança e colocaria pressão na Allianz Arena para a partida de sábado.

Outro local que terá uma temperatura elevada no fim de semana no futebol alemão será o Westfalenstadion, onde o Borussia Dortmund, que ocupa um inesperado 11º lugar, recebe o Mainz, terceiro colocado.

O time aurinegro, adversário do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões e atual vice-campeão europeu, não pode falhar se quiser melhorar suas chances reduzidas de brigar pelas vagas europeias.

--- Programação da 27ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Bayer Leverkusen - Bochum

- Sábado:

(11h30) Bayern de Munique - St Pauli

Hoffenheim - Augsburg

Wolfsburg - Heidenheim

B. Mönchengladbach - RB Leipzig

Holstein Kiel - Werder Bremen

(14h30) Eintracht Frankfurt - Stuttgart

- Domingo:

(10h30) Freiburg - Union Berlin

(12h30) Borussia Dortmund - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 26 19 5 2 75 24 51

2. Bayer Leverkusen 56 26 16 8 2 59 33 26

3. Mainz 45 26 13 6 7 44 28 16

4. Eintracht Frankfurt 45 26 13 6 7 54 40 14

5. RB Leipzig 42 26 11 9 6 41 33 8

6. Freiburg 42 26 12 6 8 36 38 -2

7. B. Mönchengladbach 40 26 12 4 10 43 40 3

8. Wolfsburg 38 26 10 8 8 49 40 9

9. Augsburg 38 26 10 8 8 29 35 -6

10. Stuttgart 37 26 10 7 9 47 43 4

11. Borussia Dortmund 35 26 10 5 11 45 41 4

12. Werder Bremen 33 26 9 6 11 40 53 -13

13. Union Berlin 27 26 7 6 13 23 39 -16

14. Hoffenheim 26 26 6 8 12 32 48 -16

15. St Pauli 25 26 7 4 15 20 30 -10

16. Bochum 20 26 5 5 16 27 52 -25

17. Heidenheim 19 26 5 4 17 31 52 -21

18. Holstein Kiel 17 26 4 5 17 38 64 -26

