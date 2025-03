Sabalenka alcança pela 1ª vez as semifinais do WTA 1000 de Miami

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, derrotou nesta terça-feira (25) a chinesa Zheng Qinwen e chegou à sua primeira semifinal do torneio WTA 1000 de Miami.

Sabalenka venceu este duelo noturno com parciais de 6-2 e 7-5 contra Zheng, campeã dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A bielorrussa, que já havia vencido as cinco partidas anteriores contra Zheng, lutará contra a italiana Jasmine Paolini por uma vaga na final, que será disputada no sábado.

Na terça-feira, a bicampeã do Aberto da Austrália aproveitou um desempenho instável no saque de Zheng, que teve uma porcentagem de 47% no primeiro serviço e cometeu quatro duplas faltas.