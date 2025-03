Aos 17 anos, Mirra Andreeva vence Sabalenka e conquista o título de Indian Wells

Andreeva e seu segundo troféu de WTA 1000. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Líder do ranking, Aryna Sabalenka não conseguiu suportar o embalo da jovem Mirra Andreeva, de 17 anos, neste domingo (16) na final do WTA de Indian Wells. A adolescente conquistou o título após virar sobre a número um do mundo e marcar 2 a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/3.

Terceira campeã mais jovem de Indian Wells, Andreeva chegou à final embalada por 11 triunfos seguidos e em busca de seu segundo troféu de WTA 1000 na carreira, menos de um mês após conquistar o primeiro, em Dubai. Com a campanha em Indian Wells, em que venceu também a número 2 do mundo (Iga Swiatek) na semifinal, Andreeva, 11º do ranking, volta ao top 10 e deve alcançar a sua melhor colocação, a sexta posição.

A russa é apenas a terceira jogadora com menos de 18 anos, nas últimas quatro décadas, a derrotar a número 1 e a número 2 do mundo em um único torneio. Antes dela, a alemã Steffi Graf havia batido as americanas Martina Navratilova e Chris Evert em Key Biscayne 1987, e a americana Serena Williams havia eliminado a compatriota Lindsay Davenport e a suíça Martina Hingis no US Open de 1999.

Foi o sexto confronto entre as duas finalistas e o segundo triunfo de Andreeva, cuja única vitória havia sido nas quartas de final de Roland Garros do ano passado. Sabalenka, aos 26 anos, buscava o 19º título da carreira e o segundo da temporada, após ser campeã em Brisbane, em janeiro, quando passou por Andreeva na semifinal por tranquilos 6/3 e 6/1. Até a final, Sabalenka não havia cedido um único set no torneio na Califórnia.

Como foi o jogo final

No primeiro set, Sabalenka aproveitou a maior experiência, salvando quatro break points e confirmando 2 dos 3 cedidos pela rival para fechar em 6/2. Andreeva não demonstrou abatimento com a desvantagem no placar e conseguiu uma quebra logo no início da segunda parcial. Jogando de maneira agressiva (conseguiu 17 bolas vencedoras contra 7 de Sabalenka), administrou a vantagem até o final do set empatou a decisão em 1 a 1.

O set decisivo começou com Sabalenka sacando e três quebras consecutivas. Com 2 a 1 e saque, Andreeva conseguiu confirmar o serviço para consolidar sua vantagem. Sabalenka tentou adotar uma postura agressiva, entrando em quadra, mas seus golpes não estavam bem calibrados. Andreeva demonstrava consistência e foi confirmando seus saques. No oitavo game, teve um duplo match point no saque de Sabalenka e confirmou o título na primeira oportunidade.

Holandesa e americana levam título nas duplas

Demi Schuurs (E) e Asia Muhammad (D), as campeãs das duplas. PATRICK T. FALLON / AFP

A final feminina de duplas não teve nenhuma das parcerias favoritas e o as campeãs foram a holandesa Demi Schuurs e a americana Asia Muhammad, que derrotaram a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Esta foi a primeira conquista da parceria.

Muhammad, 33 anos, ganhou o 12º título da carreira, o segundo em um WTA 1000 - foi campeã em Cincinnati no ano passado.