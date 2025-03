Morre o icônico Alfredo Mostarda, parceiro de zaga de Luís Pereira na 2ª Academia do Palmeiras

O futebol brasileiro amanheceu de luto nesta sexta-feira. O zagueiro Alfredo Mostarda, icônico parceiro de Luís Pereira na segunda Academia e ídolo dos palmeirenses, morreu aos 78 anos, após longa luta por problemas de saúde. O velório ocorre neste sábado, entre 11 e 15 horas no Crematória da Vila Alpina.

Alfredo Mostarda foi contratado por Mário Travaglini ainda para a base e se tornou um dos maiores defensores da história do clube. Foram 13 anos defendendo o alviverde, com conquistas importantes e presença naquela que é uma das escalações mais faladas e lembradas do clube na década de 70, com a conquista de dois títulos Brasileiros e dois Paulistas. Ainda passou por Cruzeiro, Santos, Coritiba, Nacional-AM, Taubaté e o boliviano Jorge Wilstermann.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta, com imensa tristeza, a morte de Alfredo Mostarda, um dos maiores zagueiros da história do clube, aos 78 anos. Formado na base palestrina e um dos expoentes da Segunda Academia, Alfredo vestiu a camisa alviverde por nove temporadas e conquistou, entre outros troféus, dois Brasileiros (1972 e 1973) e dois Paulistas (1972 e 1974). Até hoje, é o atleta palmeirense que mais jogos demorou para sofrer a primeira derrota, somando 43 partidas de invencibilidade desde a estreia pelo Verdão", prestou homenagem o Palmeiras.

"Sério e eficiente, disputou 312 confrontos pelo Alviverde (173 vitórias, 101 empates e 38 derrotas) e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974. Aos familiares e amigos do eterno ídolo do Maior Campeão do Brasil, os nossos mais sinceros sentimentos."