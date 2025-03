Marcelo Teixeira destaca impacto de Neymar e planejamento para o futuro do Santos

Marcelo Teixeira (E) e Neymar (D) no vestiário da Vila Belmiro. Raul Baretta / Santos FC.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ressaltou a importância do retorno de Neymar para o clube durante sua participação no Sport & Business Summit, evento realizado em São Paulo que reuniu especialistas para debater investimentos e inovação no esporte. Segundo Teixeira, a volta do atacante tem ajudado a ampliar as perspectivas financeiras do clube e impulsionar seu processo de reestruturação.

— O Neymar está fazendo com que o Santos amplie bem o seu horizonte, melhore as alternativas de receitas e olhe para os objetivos deste ano, que continuam tendo grandes obstáculos, com uma expectativa mais positiva— afirmou. O dirigente destacou que, desde o anúncio da volta do jogador, o clube fechou com três novos patrocinadores, ganhou mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais e ultrapassou a marca de 70 mil sócios-torcedores.

Outro tema abordado por Teixeira foi o modelo de gestão do Santos e a possibilidade de uma eventual transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ele reforçou que, desde que assumiu, o objetivo sempre foi a profissionalização do clube, independentemente do modelo de administração.

—Isso não está condicionado a um modelo de SAF, mas sim a uma gestão profissional, que é o que estamos fazendo — explicou.

O dirigente ponderou que o sucesso de um clube não está necessariamente atrelado ao regime de SAF ou ao associativo, mas sim à estruturação de um planejamento sólido.

— O resultado prático acontece quando você coloca em ritmo uma gestão com objetivos e metas bem definidas— disse. Como exemplo, ele citou que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras em 2023, o Santos conseguiu equilibrar suas contas com novas estratégias de captação de receitas.

Teixeira também destacou a necessidade de um maior investimento na base, setor historicamente importante para o clube, mas que perdeu força nos últimos anos.

— O futebol, independentemente do seu regime, deve estar focado nas divisões de base. Ao revelar talentos, você reinveste na estrutura do clube e suas finalidades. Mais do que isso, cria-se uma ação social, que transforma a vida das pessoas— afirmou. Ele reconheceu que outras equipes evoluíram nesse aspecto, enquanto o Santos ficou para trás.

O evento contou ainda com a participação de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e Alex Bourgeois, investidor da SAF da Portuguesa. Os dirigentes debateram os desafios do futebol brasileiro e as diferentes formas de gestão que podem garantir a sustentabilidade dos clubes no longo prazo.

Por fim, Teixeira reforçou que o Santos seguirá priorizando a transparência e a responsabilidade financeira em suas decisões, garantindo que o mercado enxergue a administração do clube com credibilidade.

— Queremos continuar dentro da linha da austeridade e transparência, fazendo com que o mercado entenda a nossa administração — concluiu.