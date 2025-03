Lakers têm início avassalador, batem Denver Nuggets e assumem 3º lugar do Oeste na NBA

Em um confronto marcado por desfalques dos dois lados, os Lakers mais uma vez não contaram com LeBron James e Rui Hachimura, enquanto o rival sentiu as ausências de Nikola Jokic e Jamal Murray . Diante deste cenário, Luka Doncic mais uma vez chamou a responsabilidade para os anfitriões e terminou como destaque da partida.

O esloveno foi o cestinha do duelo com 31 pontos, e marcou 21 somente no quarto inicial. Ele pegou ainda nove rebotes, deu sete assistências e foi fundamental no resultado que levou a sua equipe ao terceiro lugar da Conferência Oeste.