João Fonseca vence francês e vai à semifinal do Challenger de Phoenix

João Fonseca está na semifinal do Challenger de Phoenix, no Arizona. Em partida que avançou para a madrugada deste sábado (15), o brasileiro venceu o francês Hugo Gaston por 2 sets a 0 , em um duplo 6/4, para avançar às semifinais. O adversário será o japonês Kei Nishikori.

Mais uma vez agressivo no saque, como é sua característica, João confirmou seus games e quebrou duas vezes o francês para abrir 4/1 e administrar a vitória no primeiro set. No segundo set, voltou a quebrar o primeiro serviço e administrar até fechar novamente em 6/4.

A classificação já garante algumas posições ao brasileiro no ranking da ATP, que deve ser publicado oficialmente no início da semana. Agora, vai enfrentar o japonês Kei Nishikori na semifinal.

Hoje com 35 anos, Nishikori já viveu melhor momento na carreira. Ex-número 4 do mundo no ranking da ATP, Nishikori ocupa hoje a posição número 76, logo a frente do brasileiro, 80º lugar.