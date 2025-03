João Fonseca vence top-50 e vai às quartas de final em Phoenix

João Fonseca vai enfrentar francês nas quartas de final. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro João Fonseca está classificado para as quartas de final do Arizona Tennis Classic, torneio challenger disputado em quadras duras, que oferece premiação total de US$ 250 mil (R$ 1,450 milhão).

Em jogo encerrado na madrugada desta sexta-feira (14), pelo horário de Brasília, o carioca de 18 anos venceu o experiente alemão Jan-Lennard Struff, 46º do ranking mundial, por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, após 1h42min de disputa.

Com a vitória, Fonseca está ganhando provisoriamente três posições na classificação mundial e chegando ao 77º lugar. Em caso de conquista do título, ele poderá ingressar no grupo dos 60 melhores pela primeira vez na carreira.

A competição conta com a presença de vários jogadores entre os 100 melhores do ranking e serve de preparação para o Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana.

Como foi o jogo

No confronto com Struff, de 34 anos e que em julho de 2023 atingiu a 21ª posição no ranking, João Fonseca não enfrentou break-points e cedeu apenas quatro pontos nos seus games de serviço, conseguindo três quebras para vencer o primeiro set por 6 a 1.

Experiente, Struff reagiu na segunda parcial e conseguiu uma quebra logo na largada, abrindo 3 a 1. O brasileiro devolveu a quebra no oitavo game e empatou em 4/4, mas logo depois perdeu o saque e deu ao alemão a chance de fechar o set em 6/4 e empatar a partida.

Apesar da derrota na segunda parcial, o carioca de 18 anos não se deixou abalar e conseguiu uma quebra no segundo game do terceiro set, para logo depois confirmar o saque e marcar 3/0. E mesmo pressionado em seus games de serviço, ele evitou quebras e fechou o jogo em 6/3, vencendo 73% dos pontos disputados com o primeiro saque e salvando cinco dos sete break que Struff teve à disposição.

Francês será o próximo rival

Nas quartas de final, nesta sexta-feira, às 23h (de Brasília), João Fonseca vai encarar o francês Hugo Gaston, 93º do ranking, que derrotou o norte-americano Reilly Opelka, ex-número 17 e atual 117º do mundo, por 7/6 (7-5) e 6/3.

Se passar às semifinais, o brasileiro enfrentará o vencedor da partida entre o japonês Kei Nishikori, ex-número 4 do mundo e vice do US Open de 2014, e o italiano Flavio Cobolli, segundo cabeça de chave e atual 40º colocado na classificação da ATP.