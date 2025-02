Sebastián Báez vence francês e é bicampeão do Rio Open

O argentino Sebastián Báez é bicampeão do Rio Open. Neste domingo (23), ele venceu a final diante do francês Alexandre Müller por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em uma hora e 27 minutos de partida, e se tornou o primeiro jogador a vencer o torneio duas vences em 11 edições disputadas.

Cabeça de chave número 5, Báez chegou ao Rio de Janeiro na 31ª posição do ranking mundial e com a manutenção dos 500 pontos manterá esta colocação. Já Müller, que iniciou a semana em 60º lugar vai dar um salto de 19 lugares e será o novo número 41 , que é o melhor resultado de sua carreira.

Este foi o sétimo título da carreira do tenista argentino de 24 anos, que não vencia desde o ATP 250 de Santiago, em março do ano passado.

Na campanha até o título do ATP 500 do Rio, Báez venceu quatro compatriotas e um taiwanês, perdendo apenas dois sets. Seu próximo torneio será em Santiago, a partir de terça-feira (25). Terceiro favorito na capital chilena, ele irá estrear contra o vencedor da partida entre o brasileiro Felipe Meligeni e o argentino Francisco Comesaña.

A final

Sebastián Báez entrou na Quadra Guga Kuerten como favorito e confirmou no primeiro set, quando quebrou o saque de Müller no terceiro game (2 a 1) e no sétimo (5 a 2), fechando em 6 a 1, após 47 minutos, onde cometeu 12 erros não forçados contra 17.

Na segunda parcial, mais duas quebras no terceiro e sétimo games, contra uma do francês no quarto. No final, sacando, a festa do bicampeonato e o troféu recebido das mãos de um dos maiores jogadores argentinos de todos os tempos, Juan Martín del Potro.