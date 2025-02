Campeões do Rio Open, Rafael Matos e Marcelo Melo projetam parceria até os Jogos de Los Angeles

Melo (E) e Matos (D) na coletiva de imprensa com o troféu do Rio Open. Divulgação / Fotojump/Rio Open

Um dos principais nomes da história do tênis brasileiro, o mineiro Marcelo Melo ainda acalenta o sonho de uma medalha olímpica. Hoje com 41 anos, ele projeta estar em mais uma edição dos Jogos em 2028 em Los Angeles. A parceria já está definida, será o gaúcho Rafael Matos, com o qual ele venceu o Rio Open.

O assunto foi tema durante uma entrevista da dupla, após a vitória na segunda rodada, contra o holandês Jean-Julien Rojer e o português Francisco Cabral.

— Já falei que o objetivo nosso é chegar até os Jogos de Los Angeles. Então ele (Melo) vai ter que se virar fisicamente pra gente estar lá — disse Matos, após o companheiro ser perguntado sobre o tema e repassar a ele a resposta.

Após a conquista do título no Rio de Janeiro, já na madrugada deste domingo (23), durante entrevista coletiva, o ex-número 1 do mundo de duplas e dono de dois títulos de Grand Slam em Roland Garros-2015 e Wimbledon-2017 voltou a ser questionado sobre o assunto.

— O mais importante é perguntar para o Rafa se ele acredita mesmo que eu vou chegar a Los Angeles. Estou muito bem, continuo fazendo o possível para estar jogando em alto nível. Vou continuar ainda, nem perto de pensar em parar por agora. Se der, vou ficar muito feliz, vai ser minha quinta Olimpíada — disse o dono de 39 títulos e que esteve nos Jogos de Pequim, Londres, Rio de Janeiro e Tóquio.

O gaúcho Rafael Matos, 12 anos mais jovem, explicou quando eles resolveram formar a dupla 100% nacional para rodar o circuito daATP.

— No final do ano passado eu estava sem parceiro, Joguei com o (Francisco) Cabral. Testei alguns parceiros até o final do ano e perguntei se ele queria jogar, mas ele já tinha fechado com o (Matwé) Middelkoop e depois eu fechei com o (Nicolás) Barrientos e nós jogamos uns torneios juntos. Depois quem estava sem parceiro, perto de Roland Garros era o Marcelo e nós estávamos bem próximos de entrar (na chave) da Olimpíada e nós tínhamos esse objetivo de jogar em Paris, seria especial. Mas por alguns critérios ficamos de fora. Mas ganhamos o terceiro torneio jogando juntos, na grama (ATP 250 de Stutgart) e deu certo a parceria — acrescenta Matos, que no Rio de Janeiro ergueu o décimo título de sua carreira.

Na próxima semana, Melo e Matos vão disputar o ATP 250 de Santiago, no Chile, também em quadra de saibro. Cabeças de chave número dois do torneio, eles vão estrear contra outra parceria brasileira, do gaúcho Marcelo Demoliner e do paulista Marcelo Zormann.