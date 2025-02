Renato dá a receita sobre como Neymar deve jogar na Seleção e declara: "Ele é muito fora da curva"

Renato deixou o Grêmio no final da última temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

O ex-treinador do Grêmio Renato Portaluppi fez grandes elogios a Neymar em entrevista concedida ao Charla Podcast nesta quinta-feira (20). Sem clube desde que saiu do Tricolor no final de 2024, o ídolo gremista falou sobre a qualidade do “príncipe da Vila” e que espera a recuperação do jogador no Santos.

Renato disse que gostaria muito de ser treinador de Neymar um dia. Também contou que chegou a conversar com o atleta no ano passado no Maracanã, após o jogo entre Grêmio e Fluminense pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro, e reforçou sua admiração por ele:

— O Neymar só não ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo por causa das lesões. Ele tinha tudo para ganhar porque é um cara muito acima da média. No início da carreira dele, eu dizia 'esse cara joga demais'. Espero que agora possa jogar o que sabe para estar na Copa do Mundo e ajudar o Brasil. Ele é muito fora da curva.

Renato ainda deu a receita sobre a melhor forma de Neymar jogar atualmente, comparando com o que fez com Suárez, no Grêmio, e com Romário, no Vasco.