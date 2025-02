Neymar fez proposta para Kelvin jogar no Santos, afirma Gaules

Kelvin já teve oportunidades de jogar no futebol tradicional. Reprodução / X: @_KingsWorld

O principal jogador do G3XFC, time do streamer Gaules, foi procurado por Neymar. Kelvin Oliveira, considerado um dos melhores do mundo no futebol 7, foi convidado para jogar futebol de campo no Santos, conforme disse o influenciador digital em uma das transmissões que realizou.

— Sobre o Kelvin, não vou esconder. Neymar entrou em contato já faz um tempo. Ele tem o desejo de tê-lo no Santos, conversaram, Kelvin sempre muito correto na sua postura. Quem não tem o sonho de jogar com o ídolo? Ele pediu para conversar comigo. Vamos ver como vai se desenrolar aí. Se vai ou não vai — explicou.

A decisão ainda não foi tomada por Kelvin, mas deve acontecer nos próximos dias. O craque do futebol 7 e da última Kings League de seleções tem o desejo de se mudar com a família para os Estados Unidos.

— Tem um lado do K9, que já se machucou muito com falsas promessas. Está tomando decisão. Além disso, Jake Paul chegou numa proposta lunática, agressiva, para fazer tudo balançar — disse Gaules no Instagram e completou:

— Neste momento, a situação está entre permanecer no G3X no coração, ir jogar no Santos, no futebol tradicional, ou ir fazer fortuna nos Estados Unidos.

Paralelo a isso, o Santos entende que já contratou o suficiente para o primeiro semestre e não se anima com a chance de arcar com o salário de mais um atleta. Mesmo assim, o desejo de Neymar pode pesar.

Quem é Kelvin Oliveira, o K9

O artilheiro do Brasil na Kings League World Cup Nations é um jogador que já fez testes para atuar no time principal do Grêmio. Aos 29 anos, Kelvin Oliveira, apelidado de K9, foi o destaque de torneio de futebol society, que conta com a participação de ex-jogadores profissionais e influenciadores digitais.

Após ser eleito o melhor jogador do mundo no futebol 7 em 2021 e defender as cores do Tricolor na modalidade, o atleta recebeu uma oportunidade para ser observado pela comissão técnica de Renato Portaluppi em 2023.

Nascido em Minas Gerais, Kelvin sempre sonhou em ser um jogador de futebol. Na adolescência, quando ainda atuava como lateral-esquerdo, jogou nas categorias de base do Milan, na Itália, e do Cruzeiro. Subiu ao profissional e atuou por equipes de divisões inferiores de Minas.

No entanto, foi no futebol 7 que o sucesso veio com tudo. Kelvin virou atacante e jogou por clubes tradicionais na modalidade, como Resenha FC e SA Recife.

Na segunda, inclusive, foi campeão da Liga das Américas, equivalente à Copa Libertadores. Em 2021, após ser campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, foi eleito o melhor jogador do planeta.