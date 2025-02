Rafael Matos e Marcelo Melo batem espanhóis e conquistam o título de duplas do Rio Open

Parceria brasileira superou duplas experimentadas no saibro para conquistar o título. Rio Open/Fotojump

O Brasil comemorou o título de duplas do Rio Open pela segunda vez, a primeira com uma parceria 100% nacional. Se no começo da semana a expectativa era de possível conquista de João Fonseca, que parou logo na estreia, o gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo superaram duplas experimentadas no saibro e levaram o troféu com uma vitória na final, sobre os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Minar por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

O jogo começou com um certo clima de tensão. Com boas devoluções, os espanhóis quebraram o saque de Matos, mas o break foi devolvido na sequência no serviço de Martinez, no ponto desempate.

A partida seguiu equilibrada e com algumas reclamações da dupla espanhola em marcações da árbitra francesa Aurélie Tourte.

Dos cinco primeiros games, quatro foram definidos no desempate, após empate em 40-40, com os brasileiros levando a melhor e quebrando o saque de Martinez em 4 a 2 e confirmou a vantagem no serviço de Melo (5 a 2).

Na sequência mais uma decisão no ponto desempate e serviço de Munar quebrado e vitória brasileira por 6 a 2, após 41 minutos.

Segundo set

O segundo set seguiu com games longos e bem disputados. E nos momentos em que a decisão chegava ao chamado deciding point, a vantagem era de Matos e Melo.

No 10° game, os brasileiros tiveram a chance de fechar o jogo num ponto decisivo no saque de Munar, mas os espanhóis conseguiram o 5 a 5 e Munar colocou as mãos nos ouvidos provocando a torcida.

Uma dupla falta de Melo no 11° game oportunidade de quebra para a dupla da Espanha, mas num voleio de Matos, João Fonseca, que estava na arquibancada, pôde comemorar junto com os 6 mil torcedores que lotavam a Quadra Guga Kuerten.