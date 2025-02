Alexandre Muller mantém campanha impecável e é o segundo finalista do Rio Open

Rio Open / Fotojump / Divulgação

O tenista francês Alexandre Muller segue sua impressionante campanha no Rio Open. Após eliminar João Fonseca na primeira rodada e frustrar o público brasileiro que nutria esperança de ver o carioca em uma segunda decisão seguida de ATP, ele está na final do torneio.



Neste sábado (22), na semifinal diante do argentino Francisco Comesana, ele voltou a mostrar uma grande capacidade de resistência e, mesmo em momentos de dificuldade, soube se recuperar para, aos 28 anos, se classificar para a primeira final de ATP 500 na carreira. Até o momento, ele esteve em duas decisões de torneios 250 e venceu uma, em Hong Kong, em janeiro deste ano.



O jogo da semifinal diante de Comesana, 86° do mundo, foi duro e vencido por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3-7) e 6/3.



No set inicial, o francês chegou a sacar para 4-2, mas perdeu o serviço e viu o argentino virar para 5-4, com duas chances para fechar. Muller se recuperou e, depois de confirmar o saque, quebrou o rival e fez 7-5.



Contudo, no começo do segundo set o argentino voltou a deixar o francês sob pressão, liderando em 4-2. Muller, porém, reagiu e igualou em 4-4. Sem quebras, com exatas duas horas de partida, o tenista europeu sacou para levar a decisão para o tie-break, mas acabou perdendo por 7 a 3.