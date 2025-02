Os favoritos aos playoffs e play-in da NBA; assista ao podcast

Jamie Sabau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A parceria entre LeBron James e Luka Doncic dará certo no Lakers?

Após o All-Star Game, a NBA caminha para o final da temporada regular. Quem serão os classificados diretamente aos playoffs? E as franquias que terão de disputar o play-in? Há também aquelas que não terão mais o que fazer na atual edição.

Quais as primeiras impressões de Luka Doncic no Lakers e Jimmy Butler no Golden State Warriors? Na corrida pelo prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander é o favorito?