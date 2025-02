O reencontro de Luka Doncic com o Dallas Mavericks; assista ao podcast

Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Luka Doncic levou a melhor no reencontro com o Dallas Mavericks.

A temporada da NBA segue dando o que falar. Na quarta-feira (26), o armador Luka Doncic reencontrou o Dallas Mavericks . No primeiro duelo após a troca bombástica, o esloveno levou a melhor.

O Cleveland Cavaliers segue dominando no Leste. Será que a franquia de Donovan Mitchell será páreo para o Boston Celtics? No Oeste, o Oklahoma City Thunder continua na liderança. Quem é o principal rival da equipe do armador Shai Gilgeous-Alexander?