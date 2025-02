Neymar supera passagem pelo Al-Hilal em jogos e minutos

Em menos de um mês de Santos , Neymar tem mais tempo em campo do que toda sua passagem pelo Al-Hilal .

No total, Neymar atuou por 428 minutos vestindo a camisa do clube saudita, sem contar os acréscimos. Já pelo Santos, o brasileiro entrou em campo pela primeira vez no dia 5 de fevereiro e, desde então, já soma 432 minutos jogados.