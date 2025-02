Kolo Muani decide, Juventus goleia Empoli e se recupera no Campeonato Italiano

A Juventus reencontrou o caminho das vitórias ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre o Empoli, neste domingo, no Allianz Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar do placar elástico, a partida não foi fácil: os visitantes abriram o marcador e seguraram a pressão até o segundo tempo, quando o talento de Kolo Muani virou o jogo. Com um jogador a mais após a expulsão de Maleh, a Juve selou a vitória com gols nos acréscimos de Vlahovic e Francisco Conceição.

Com a vitória, a Juventus alcançou 40 pontos, ainda distante da briga pelo título, dominada por Napoli, Inter de Milão e Atalanta. O Empoli, com apenas 21, segue em uma sequência de oito jogos sem vitória e luta contra o rebaixamento.

O Empoli surpreendeu logo aos quatro minutos, quando De Sciglio subiu sozinho após cobrança de escanteio e cabeceou para abrir o placar. A Juventus tentou responder aos 24, mas o goleiro Llach brilhou ao fazer uma defesa espetacular no chute de Nico González.

A equipe visitante mostrou consistência defensiva, anulando as investidas da Juventus e levando a vantagem para o intervalo. O gol fez o Empoli recuar e impediu que seu adversários criasse grandes oportunidades durante a etapa inicial.

A Juventus voltou para o segundo tempo mais ofensiva, mas foi o oportunismo de Kolo Muani que mudou o cenário. Aos 16, o atacante aproveitou uma sobra na área e estufou a rede para empatar. Três minutos depois, após belo passe de Weah, Muani empurrou para o gol, virando a partida.

A situação ficou ainda mais favorável para a Juventus aos 39, quando Maleh foi expulso. Com um jogador a mais, o time de Turim tomou conta do jogo e marcou dois gols nos minutos finais. Aos 45, Vlahovic acertou um chute indefensável no ângulo, marcando um golaço. Nos acréscimos, Francisco Conceição, após passe de Thuram, fechou a goleada.