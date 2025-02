Galatasaray acusa Mourinho de 'comentários racistas' após clássico

O Galatasaray acusou o técnico do Fenerbahçe, o português José Mourinho, de ter feito "comentários racistas" após o empate de 0-0 na segunda-feira entre os dois rivais de Istambul, uma acusação rejeitada pelo Fenerbahçe.

Em uma entrevista coletiva após o clássico, o ex-técnico do Real Madrid, Manchester United e Chelsea disse que os jogadores no banco de reservas estavam "pulando como macacos" ao reagir a uma decisão da arbitragem.

"Como qualquer pessoa com bom senso pode observar e entender, as palavras, usadas por José Mourinho para descrever a reação exagerada da equipe técnica do time adversário (...) não podem de forma alguma ser consideradas racistas", disse o clube de Istambul em um comunicado.