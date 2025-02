Didier Drogba e Michael Essien defendem Mourinho, acusado de racismo

O ex-atacante marfinense Didier Drogba e o ex-volante ganês Michael Essien, que foram comandados por José Mourinho no Chelsea, defenderam nesta quarta-feira (26) o treinador português, acusado de racismo pelo Galatasaray.

Mourinho, atualmente à frente do Fenerbahçe, declarou na segunda-feira que os jogadores no banco de reservas do Galatasaray reagiram "pulando como macacos" após uma decisão da arbitragem durante o clássico entre as duas equipes de Istambul.

O Galatasaray, atual líder do Campeonato Turco, manifestou logo após a partida sua intenção de denunciar o português, enquanto o Fenerbahçe afirmou como resposta que as declarações do treinador foram "tiradas completamente de contexto" e que "de forma alguma podem ser consideradas racistas".

"Vi os comentários recentes sobre José Mourinho. Acreditem em mim quando digo que conheço José há 25 anos e ele não é racista. A história está aí para provar isso", escreveu Drogba na rede social X.

"Como meu pai poderia ser racista?", acrescentou o marfinense, que foi jogador do Galatasaray e se tornou ídolo dos torcedores do clube.

Essien também defendeu Mourinho no X e no Instagram, publicando uma foto na qual aparece ao lado de Drogba e do treinador português nos tempos de Chelsea.