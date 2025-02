Cristiano Ronaldo reforça Vini Jr. como o melhor do mundo e critica premiação da Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo reacendeu o debate sobre a credibilidade da Bola de Ouro em uma recente entrevista ao programa espanhol La Sexta. O astro português defendeu enfaticamente Vinicius Jr., afirmando que o brasileiro deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo em 2024. Para Ronaldo, a vitória de Rodri na premiação não fez justiça ao desempenho brilhante do atacante do Real Madrid.

A crítica de Cristiano Ronaldo não veio apenas pela amizade com Vini Jr., mas também por uma identificação pessoal. O atacante revelou que já passou por situações semelhantes, quando acreditava merecer a Bola de Ouro, mas acabou preterido. "Fazer a mesma coisa duas vezes e ser ignorado faz você se sentir impotente. Mas quando você entende como as coisas funcionam, não entra em batalhas que não vai ganhar."

A temporada de Vinicius Jr. foi indiscutível. Além de gols decisivos, incluindo na final da Liga dos Campeões, o atacante demonstrou protagonismo constante, sendo um dos pilares do Real Madrid em momentos cruciais. Apesar disso, ficou de fora da premiação da revista France Football. No entanto, a FIFA e a Globe Soccer Awards reconheceram o talento do brasileiro, elegendo-o o melhor do mundo em suas respectivas premiações.