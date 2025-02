Cristiano Ronaldo faz 40 anos como artilheiro revigorado e almejando milésimo gol

Apesar de a aposentadoria já estar no horizonte, Cristiano Ronaldo está longe de ser um atleta em decadência. O craque português completa 40 anos nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, em um momento de carreira competitiva suficiente para ainda fazer parte da seleção portuguesa e reinar de maneira absoluta na Arábia Saudita, onde caminha a passos firmes para alcançar a marca de mil gols.

Cristiano Ronaldo entrou em campo no domingo e balançou as redes duas vezes para garantir a vitória do Al-Nassr por 2 a 1 sobre o Al-Raed. Principal nome do país na campanha para atrair atletas e qualificar a liga local, o português é o artilheiro do campeonato nacional, com 14 gols em 16 partidas, e já marcou 28 vezes em 30 jogos na temporada 2024/25, totalizando uma média de quase um gol por partida (0,93).

Eleito melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo acumula 923 gols em 1.264 jogos na carreira. Se ele mantiver a média atual, precisa de mais 72 partidas para chegar ao milésimo. Considerando que o craque esteve em campo 62 vezes na temporada passada (2023/24), e continua no mesmo ritmo na atual (2024/25), o português deve alcançar o feito em 2026, ano em que acontece a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

O faro matador longevo é refletido nas estatísticas de Cristiano Ronaldo. Ao marcar incríveis 56 gols na temporada passada, o atacante alcançou uma média de 0,9 gol por partida, número próximo das marcas atingidas na época em que defendeu o Real Madrid. Em 2023, ele balançou as redes 54 vezes e se tornou o artilheiro do planeta naquele ano.

Dos 923 gols de Cristiano Ronaldo, 491 foram marcados entre as temporadas 2002/03 e 2014/15, de quando ele começou a atuar como profissional até a última iniciada antes de ele completar 30 anos. Os outros 427 ocorrem após a idade citada. Ou seja, 46,2% dos gols do atacante foram feitos em um período marcado pelo ocaso técnico da maioria dos jogadores de futebol.

Contratado pelo Al-Nassr em dezembro de 2022, Cristiano Ronaldo pode estender sua parceria com o clube saudita até 2026. O português poderia assinar pré-contrato com qualquer outro time, mas recebeu uma proposta bilionária da sua equipe atual - e deve assiná-la.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o craque teria recebido a oferta de um salário de 183 milhões de euros anuais. Na cotação atual, o valor alcança o R$ 1,1 bilhão. Por dia, são mais de R$ 3 milhões. Com isso, Cristiano receberia o maior salário da história do futebol. A proposta inclui também parte da propriedade do clube. Caso permaneça no Al-Nassr, o português passaria a possuir 5% do time.

A MÁQUINA CR7

Não é à toa que Cristiano Ronaldo é chamado de "robô" pelos torcedores brasileiros. O apelido se deu pelo culto do craque à uma forma física impecável, permitindo a ele chegar aos 40 anos uma máquina de fazer gols. A receita para o sucesso é baseada em três pilares: dedicação aos treinos físicos, dieta restrita e boas horas de sono.

O português também mantém um estilo de vida saudável, sem ingestão de bebidas alcoólicas ou consumo de cigarros. Ele possui uma rígida rotina de exercícios aeróbicos e de força, essencial para não ganhar gordura e ter a energia necessária para competir em alto nível.

"Depois do jantar, havia diversas sobremesas: torta de maçã, brownies, sorvetes... Mas ninguém se atreveu a pedir", disse o ex-goleiro Lee Grant, ex-companheiro do português no Manchester United, à rádio inglesa TalkSport. "Um companheiro me perguntou o que tinha no prato do Cristiano. Era o prato mais saudável que você pode imaginar. Tinha quinoa, abacate e alguns ovos cozidos", contou.

Os refrigerantes e doces estão fora da dieta de Cristiano Ronaldo. Segundo o tabloide inglês The Sun, o craque realiza seis refeições ao longo do dia. No café da manhã, presunto, queijo e iogurte desnatado. Mais tarde, frango e salada. A terceira refeição é baseada em atum, azeitonas, ovos e tomate. Antes de jantar, ele faz um lanche de torradas com abacate e outras frutas. As últimas duas refeições são com frutos do mar e salada.

Outro hábito pouco comum tem relação com a forma como ele encontrou para descansar. Cristiano Ronaldo dorme cinco vezes ao dia, com ciclos de sono de 90 minutos cada, como se fossem partidas de futebol. O método ele aprendeu com Nick Littlehales, conhecido como guru do sono, e que já trabalhou com atletas de grandes clubes europeus, como Manchester City e Real Madrid. O português também para de olhar para as telas uma hora e meia antes de dormir.

SUCESSO FORA DAS QUATRO LINHAS

Além da carreira bem-sucedida como atleta, Cristiano Ronaldo se aventura como empreendedor fora do futebol. Ele é a pessoa pública com mais seguidores no Instagram, com 631 milhões, e atingiu mais de 1 bilhão de fãs, somada todas as plataformas, no final do ano passado. O números do craque se potencializaram ainda mais depois do lançamento de seu canal no YouTube, o UR Cristiano, que traz conteúdos exclusivos, vídeos e entrevistas envolvendo o jogador, a família e seu entorno.

"À medida que se aproxima dos capítulos finais de sua carreira como jogador, CR7, que já tem o perfil de atleta mais seguido do Instagram, agora investe em construir mais um canal pra manter relação direta com sua base de fãs e propiciar novas oportunidades de negócio no futuro", complementa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM.

Para se ter uma ideia, de acordo com a Hopper HQ, empresa especializada em redes sociais, até 2023 Cristiano Ronaldo recebia, em média, 1,3 milhão de euros por publicação (aproximadamente R$ 10 milhões) promovendo seus patrocinadores no Instagram. Essa cotação, de acordo com profissionais do mercado, já teria aumentado em 2024 e chegado a 1,8 milhão de euros por post.

Em 2021, o astro português teve a publicação mais caro do Instagram. Segundo levantamento da consultoria Statista, o jogador cobrou, em média, US$ 1,6 milhão (R$ 9,4 milhões) por postagem na rede social.

"É um ativo que pode trazer um retorno após a carreira muito maior do que como agora como atleta. O Cristiano está na última etapa da carreira como atleta, que pode levar alguns anos pelo super profissional que é. Essa conexão vai além da parte financeira, mas de conexão com fãs de todo o mundo. Se ter mais de meio bilhão de seguidores é um feito incrível, imagina obter dados exatos de onde eles estão, suas idades, para que time torcem, qual idioma falam, entre outras coisas. É assim o digital, é um canhão o que ele tem em mãos", opina Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

Fora de campo, CR7 também investe como empreendedor. Nos últimos anos, ele promoveu uma série de lançamentos, como uma marca de roupas CR7, que vende sapatos e perfumes, investimentos em hotéis na Europa, Ásia e América Latina, propriedades de luxo em diferentes partes do mundo, participação na Chrono24, uma plataforma alemã de venda de relógios de luxo, participação na Confina Media, um dos grupos audiovisuais mais populares de Portugal, e uma participação na Vista Alegre Atlantis SGPS, uma fabricante portuguesa de porcelana e cerâmicas.