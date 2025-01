Real Madrid confirma lesão de Camavinga e volante pode ficar fora por até três semanas

Um dos homens de confiança do técnico italiano, Camavinga quase complicou a classificação do Real Madrid diante do Celta ao cometer um erro na saída de bola que proporcionou o primeiro gol do rival. A partir daí, o adversário buscou uma reação, empatou o jogo no tempo normal em 2 a 2 e levou a decisão da vaga para a prorrogação.