Ramón Díaz se pronuncia sobre acidente envolvendo Rodrigo Garro: "Fé na justiça argentina"

O técnico do Corinthians , Ramón Díaz , se manifestou sobre o acidente envolvendo o meia Rodrigo Garro na Argentina . O episódio aconteceu na madrugada do último sábado, em General Pico, na província de La Pampa.

— Com certeza é uma situação muito difícil, mas será solucionada. Muita fé na justiça argentina — disse Ramón Díaz em contato com a imprensa no desembarque no Brasil, na segunda.