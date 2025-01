Nottingham Forest x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Nottingham Forest e Liverpool estão bem no torneio.

O confronto entre Nottingham Forest x Liverpool, pela 21ª rodada da Premier League , será às 17h (de Brasília) desta terça-feira (14) . O duelo será no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.

O Liverpool é o líder do Campeonato Inglês, com 46 pontos conquistados. O Forest está bem e ocupa a terceira colocação, com 40.