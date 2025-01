Neymar, Alan Patrick e Keylor Navas movimentam mercado da bola nesta sexta-feira

Atacante retornaria ao clube que revelou para recuperar boa forma física. Adel AL-NAIMI / AFP

A janela de transferências do futebol brasileiro foi movimentada nesta sexta-feira (17). Ao longo do dia, não faltaram especulações envolvendo grandes clubes do Brasil e atletas — brasileiros e estrangeiros.

Assim será até, pelo menos, 28 de fevereiro, prazo para o registro de novas contratações. Veja abaixo as principais notícias do mercado da bola desta sexta, com informações do ge.globo.

Neymar volta ao Santos?

A diretoria santista intensificou as conversas com Neymar para que ele vista a camisa do clube ainda em 2025. O Peixe negocia um possível empréstimo de seis meses com o Al-Hilal para que o ídolo readquira "em casa" a sua boa forma física.

Proposta por Alan Patrick

Meia desperta interesse de clube norte-americano. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter recebeu uma proposta de R$ 30 milhões por Alan Patrick, segundo o colunista Vaguinha, de Zero Hora. A investida teria sido feita por um clube dos Estados Unidos. A direção colorada, no entanto, conforme indicam as informações, já recusou a oferta.

Keylor Navas no Grêmio?

Empresário garantiu que prioridade do atleta costarriquenho é atuar no Brasil. PSG / Divulgação

Em entrevista à ESPN, Luciano Emilio, empresário de Keylor Navas, afirma que mantém conversas com o Grêmio. O Tricolor, no entanto, nega qualquer negociação. Emilio garantiu que a prioridade do atleta costarriquenho é atuar no Brasil.

Luiz Henrique rumo à Rússia

No momento, o Zenit é o clube mais próximo de fechar a contratação de Luiz Henrique, um dos destaques do Botafogo no ano passado. O time da Rússia ofereceu 35 milhões de euros (R$ 218,4 milhões, na cotação atual) pelo atacante — e a proposta foi aceita pelo Alvinegro.