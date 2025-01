Grêmio define duas estratégias para resolver imbróglio e anunciar Lucas Esteves

Victor Ferreira / Vitória, divulgação

O Grêmio demonstra tranquilidade e convicção de que o lateral Lucas Esteves, 24 anos, vestirá a camisa tricolor. Apesar da resistência do Vitória em liberar o atleta, mesmo com o clube gaúcho tendo pago a multa rescisória estipulada em contrato, a direção gremista definiu duas estratégias para resolver de forma breve o imbróglio jurídico envolvendo o defensor e anunciar o jogador nos próximos dias.

A primeira será buscar um acordo amigável com o Vitória, convencendo o clube baiano de que não há qualquer argumento jurídico que impeça a transferência de Lucas Esteves para o Grêmio. O próprio atleta, ao lado de seu estafe, deve tomar a iniciativa de buscar um entendimento com os baianos.

Caso isso não seja possível, o Grêmio acionará a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), tribunal arbitral criado pela CBF para resolver conflitos entre os clubes. Juntamente com uma ação para assegurar o direito de assinar com Lucas Esteves, uma vez que a multa rescisória foi paga, o Tricolor entrará com um pedido de tutela de urgência, para que seja dada uma liberação imediata em caráter liminar. Neste cenário, há otimismo em uma decisão breve.

Entenda o caso

Acertado com Lucas Esteves, o Grêmio pagou nesta segunda (27) ao Vitória a multa rescisória de US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões). Porém, quando já se preparava para anunciar o atleta, o clube foi surpreendido com a devolução do valor por parte do clube baiano, que não se vê obrigado a liberar o lateral.

O Vitória se baseia em uma cláusula no contrato de Lucas Esteves que daria ao clube de Salvador o direito de vetar a saída do atleta - mesmo no caso do pagamento da multa - caso seja pago pelos baianos ao atleta a quantia de US$ 100 mil. Em contato com ZH, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube efetuará este pagamento e não liberará o defensor aos gaúchos.

O Grêmio, no entanto, entende que esta cláusula citada pelo Vitória não tem valor legal, pois tornaria a multa rescisória nula, algo proibido pela Lei Pelé e pela Lei Geral do Esporte. Nos bastidores, o Tricolor demonstra tranquilidade e convicção de que este será o entendimento da CNRD.