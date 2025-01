Dudu manda recado a Diniz após goleada do Cruzeiro no Mineiro: 'Vai ter ainda mais sucesso'

Um dos destaques do Cruzeiro na vitória de 4 a 1 sobre o Itabirito nesta quinta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro, o atacante Dudu aproveitou o momento de euforia no vestiário para dedicar o resultado ao ex-treinador Fernando Diniz, demitido do cargo nesta semana.

"Primeiro tem que deixar um abraço do grupo todo ao Diniz. Agradecer pelo trabalho que fez com a gente. Ser humano de boa qualidade. Com certeza, ele vai ter ainda mais sucesso nos times em que for trabalhar", afirmou o ex-jogador palmeirense.

Apesar do pouco tempo de contato com o ex-comandante, Dudu deixou claro que Fernando Diniz deixou um ótimo ambiente junto ao elenco. "O Diniz veio aqui, fez o trabalho que achou que tinha de ser feito. Deixo um abraço para ele. Trabalhamos juntos pouco tempo, mas foi uma pessoa que me surpreendeu", comentou o atleta.

Contratado no ano passado para um projeto de longo prazo, Diniz vinha sendo pressionado pela diretoria desde o fim da temporada 2024 por não ter conseguido levar o time à Libertadores e também pela derrota na final da Copa Sul-Americana. Os maus resultados neste início de ano voltaram colocar o seu trabalho em xeque.

Na vitória desta quinta-feira, pelo Campeonato Mineiro, a equipe foi comandada interinamente por Wesley Carvalho. A diretoria continua trabalhando a fim de definir um novo treinador para comandar o elenco profissional.