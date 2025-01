O Brasil está na final da Kings League World Cup Nations . A equipe brasileira garantiu vaga na decisão do primeiro torneio de seleções da modalidade, que ocorre na Itália, ao vencer o México nesta sexta-feira (10) por 3 a 1, na semifinal do torneio . O craque Kelvin Oliveira , o K9, marcou todos os gols brasileiros na partida .

Com isso, o Brasil enfrentará a Colômbia na grande final do torneio. O duelo será domingo (12) , no Allianz Stadium, estádio da Juventus, em Turim.

Como foi o jogo

Os minutos inicias, conforme foram entrando os jogadores, resumiram como seria o primeiro tempo da partida: o famoso lá e cá, com certa superioridade do Brasil, que teve chances mais claras. Nitidamente as seleções foram estudando o jogo, sem se arriscar tanto, mas buscando espaços e visando o gol. No entanto o zero demorou para sair do placar.