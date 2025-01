Caixinha detona falhas no jogo aéreo santista: 'Sofrendo gols desse tipo não podemos ganhar'

Pedro Caixinha apareceu mais abatido na coletiva desta quarta-feira. Após a derrota por 3 a 1 diante do São Bernardo, o treinador português não escondeu todo o seu descontentamento com o sistema defensivo da equipe, que levou dois gols em bolas aéreas "treinadas" à exaustão. Irritado, porém, evitou caça às bruxas e mostrou confiança em reação rápida.

Depois de deixar o zagueiro Gil encostado e fora dos relacionados, o técnico levou o experiente jogador para a reserva. Disse, contudo, que a chance virá "no momento certo." Ressaltou a importância do veterano em ajudar aos mais jovens que estão jogando.

"Tive uma segunda conversa, ele tem importância, mas é igual a todos os outros que fazem parte do plantel, em relação a regras que tenho de tomar. Além de contarmos, ele vai ter posição importante em relação ao elenco e a comissão, será um elo dentro do elenco. Gil pode ser muito útil e ajudar jovens jogadores que atuam na linha defensiva. Quando entendermos, vai ter uma oportunidade", frisou o técnico, deixando claro que ainda não pensa em modificar peças nem o sistema.

Questionado sobre a possibilidade de usar três zagueiros e aumentar a estatura na área, o técnico não mostrou-se empolgado com a ideia. E enfatizou que de nada ter altura se o atacante rival não for incomodado em cercado de perto.

"É uma boa questão, mas vamos pensar com claridade. É momento que não podemos ter dúvida. Trocar de estrutura, de um plano claro e com os jogadores sabendo posicionamento de ocupar espaços? Não tem relação com estatura, mas com comportamento", explicou.