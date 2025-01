Brasileiros invadem perfil no Instagram de rival de João Fonseca: 'Feijoada é melhor que pizza'

O duelo entre o brasileiro João Fonseca e o italiano Lorenzo Sonego já começou. Pelo menos fora da quadra. O embate entre ambos, pela segunda rodada do Australian Open, irá acontecer na madrugada da próxima quinta-feira, 16.

Antes do jogo, torcedores do tenista brasileiro invadiram o perfil do adversário europeu no Instagram e fizeram brincadeiras e provocações. A gastronomia dos países foi citada pelos usuários da rede social, que também postaram várias bandeiras do Brasil.

"Feijoada é melhor que pizza", escreveu um torcedor brasileiro. "Coxinha é melhor que pizza", postou outra fã de João Fonseca.

Bebidas alcoólicas também foram mencionadas nas brincadeiras: "Pinga é melhor que vinho". Alguns torcedores foram ainda mais diretos nas provocações e disseram para o tenista italiano: "João Fonseca vai te pegar!".

Fãs do jovem competidor brasileiro já tinham tomado a mesma atitude antes da partida de João Fonseca contra Andrey Rublev, invadindo o perfil do russo nas redes sociais. Tais práticas provocativas não são bem vistas no universo do tênis.