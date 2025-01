Atleta olímpico brasileiro salva jovem de afogamento no Maranhão; veja o momento

Bruno Lobo com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Míriam Jeske / Divulgação

O atleta olímpico Bruno Lobo, 31 anos, publicou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que ele salva uma jovem de se afogar em uma praia de São Luís, no Maranhão. O fato ocorreu na sexta-feira (10). Assista ao vídeo abaixo.

De acordo com Lobo, ele entrou no mar para fazer o teste de uma câmera enquanto praticava kitesurfe, no final da tarde. Foi quando ouviu os gritos de socorro da menina. No vídeo postado nas redes sociais, ele alerta para os perigos do mar.

"Dia em que Deus me utilizou como instrumento para salvar essa jovem. Toda honra e glória a Ele. Fica o alerta sobre o perigo do mar, de rios e de qualquer lugar que você não conheça, pois a corrente em alguns lugares costuma ser muito forte", escreveu o atleta na legenda do post.

Bruno Lobo é bicampeão pan-americano e atleta olímpico da Formula Kite, uma das classes no programa da vela. Ele é natural de São Luís e ficou na sétima colocação na estreia da modalidade, em Paris 2024. As medalhas de ouro no Pan vieram em 2019, em Lima, no Peru, e em 2023, em Santiago, no Chile.

Assista ao vídeo: