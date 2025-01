Ancelotti admite que Champions será "difícil" mas conta com "recursos"

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacou nesta sexta-feira (31), antes de saber que vai enfrentar o Manchester City nos playoffs da Liga dos Campeões, que o fato de não se ter classificado diretamente para as oitavas de final dificulta, mas garantiu que sua equipe tem força suficiente para avançar.

Ele destacou ainda que o campeonato espanhol atravessa uma fase crucial da temporada. "É um momento importante da Liga para todas as equipes. Os pontos em jogo começam a ser mais importantes. Temos uma vantagem e queremos continuar com ela", afirmou.

O Real Madrid é o líder com 49 pontos, quatro a mais que o Atlético de Madrid e sete à frente do Barcelona.

Quanto à posição do brasileiro Rodrygo, que vive um grande momento e tem aproveitado a ausência do compatriota Vinicius Junior por lesão e suspensão, o técnico destacou a versatilidade do jogador.

Ele também mostrou satisfação com o desempenho de Vinicius: "Ele tem consciência do que tem que fazer em campo. Estamos muito satisfeitos por ele estar de volta porque está descansado e pode contribuir muito com o time no jogo de amanhã (sábado)".