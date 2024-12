Vinicius Junior é único brasileiro na seleção de 2024 da federação de história e estatística

Vencedor do prêmio Fifa The Best, o atacante Vinicius Junior foi o único jogador brasileiro a figurar na seleção de 2024 da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O brasileiro foi preterido no Bola de Ouro, quando viu o espanhol Rodri ficar com o prêmio, mas encerra o ano com os títulos da Copa Intercontinental, da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Uefa.