Udinese vence Fiorentina e fica a seis pontos da zona de classificação europeia

Thuavin fez o gol da vitória da Udinese. Divulgação / Udinese Calcio

A Udinese venceu a Fiorentina fora de casa nesta segunda-feira (23) por 2 a 1 com um gol espetacular do capitão francês Florian Thauvin em jogo da 17ª rodada do Campeonato Italiano.

A Fiorentina dominou o primeiro tempo, abrindo o placar com um pênalti convertido por Moise Kean logo aos oito minutos. Mas a Udinese voltou do vestiário mostrando um futebol muito melhor e empatou no início da segunda etapa, com Lorenzo Lucca aos quatro, antes de Thauvin dar a vitória ao seu time oito minutos depois com um chute no ângulo.

— O mais importante para mim não é este gol, mas a vitória. São três pontos importantes contra uma equipe muito forte — disse o ex-jogador do Olympique de Marselha, autor do seu quinto gol na temporada.

A Udinese continua na nona posição com 23 pontos, a oito do sexto lugar, que classifica para a Conference League, enquanto a Fiorentina é a quinta colocada, com 31 pontos, após esta segunda derrota consecutiva.