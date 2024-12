Time de Minas Gerais recebeu aporte de R$ 250 mil para manipular resultados

Partida entre Patrocinense e Inter de Limeira levantou suspeita da PF. Jefferson Botega / Agência RBS

A Polícia Federal interceptou mensagens que indicam que manipuladores investiram R$ 250 mil no Patrocinense, de Minas Gerais, com o intuito de fraudar as partidas da equipe na Série D do Brasileirão.

Foram indiciadas seis pessoas: o gestor do clube, Anderson Ibrahim Rocha, o treinador Estevam Soares, que teve passagens por Palmeiras e Botafogo, Marcos Vinicius da Conceição do Nascimento, possível investidor, o auxiliar Rodolfo Santos de Abreu, além dos atletas Felipe Gama Chaves e Richard Sant Clair Silva. O técnico negou participação no esquema em depoimento.

Conforme a investigação, o esquema planejado por Rocha acabou sendo descoberto e deu prejuízo para os "investidores". Além disso, existem suspeitas de que os atletas aliciados teriam traído o grupo de manipuladores.

A primeira partida que gerou suspeita de manipulação foi no confronto dos mineiros contra o Inter de Limeira. Segundo relatório enviado à Justiça, apostadores tinham conhecimento prévio de que a equipe mineira perderia o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols.