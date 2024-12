Moukoko já defendeu a seleção alemã. INA FASSBENDER / AFP

Uma das grandes promessas do Borussia Dortmund, o atacante Youssoufa Moukoko quebrou recordes no futebol alemão por alcançar grandes feitos tendo apenas 16 anos. Contudo, ele se tornou alvo de uma polêmica. O pai do atleta afirma que ele não é seu filho biológico e que registrou o menino quatro anos após o nascimento. Isso configuraria fraude.

— Youssoufa Moukoko não é meu filho biológico nem da minha esposa. Tampouco nasceu em 20 de novembro de 2004 em Yaoundé, Camarões. Deixamos ele quatro anos mais novo para facilitar sua carreira — disse Joseph Moukoko ao documentário Engano, Fraude, Ilusão — O Negócio de Milhões com Talentos do Futebol, do canal alemão ProSieben.

O homem, que se apresentou como pai de Moukoko durante toda vida, ao lado da mãe Marie, fez as declarações sob juramento. Os documentos do jogador apontam o nascimento em 20 de novembro de 2004, mas a data correta seria 19 de julho de 2000, segundo Joseph.

— Consegui um certificado de nascimento falso para ele (Youssoufa) em Yaoundé. Depois fui à embaixada, tirei um passaporte para ele e o trouxe para a Alemanha como meu filho. Ele nasceu realmente em 19 de julho de 2000. Nós o fizemos quatro anos mais novo. Agora, ele nasceu em 20 de novembro de 2004 — acrescentou o pai de Moukoko, em trechos obtidos pelo jornal alemão BILD.

Se o depoimento de Joseph for verdadeiro, ele pode trazer um grande impacto para a carreira do atacante, que não poderia ter participado de diversos torneios juvenis. Descoberto na base do St. Pauli, Moukoko ganhou fama nas equipes juvenis do Borussia Dortmund. As boas atuações lhe renderam convocações para as equipes juvenis da Alemanha, onde é naturalizado.

Até o momento, Moukoko também é o jogador mais jovem da história a atuar na Bundesliga, com 16 anos e 28 dias, além de ser o mais novo a competir na Champions League, com a mesma idade, porém 10 dias a menos.

O atacante ainda é jogador do Borussia Dortmund, mas está emprestado ao Nice até junho de 2025. Procurado pelo BILD, o clube disse que as autorizações para a carreira de Moukoko se baseiam em documentos legais perante o governo da Alemanha.