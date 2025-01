Sabalenka aplica 'pneu' e avança às oitavas em Brisbane; Badosa é surpreendida

Aryna Sabalenka provou que entra em 2025 como uma das favoritas aos principais títulos na temporada . Na estreia do WTA 500 de Brisbane , nesta terça-feira (31), ela derrotou a mexicana Renata Zarazua com tranquilidade, tendo, inclusive, aplicado um 'pneu'. O triunfo foi por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0, em 64 minutos de partida.

A atual número 1 do mundo terá pela frente nas oitavas de final a cazaque Yulia Putintseva , que eliminou a americana McCartney Kessler por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).

O início de Sabalenka no primeiro set foi dominante. Ela venceu os seis primeiros pontos e abriu uma vantagem de 3/0. Foi aí que Zarazua viveu o seu melhor momento no confronto. Ela conseguiu buscar o empate e manteve o jogo equilibrado até o fim, quando a número 1 do mundo conseguiu quebrar o serviço e fechar por 6/4