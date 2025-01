João Fonseca brilha em Camberra, vence a nona seguida e vai à final contra americano

O tenista brasileiro João Fonseca começou 2025 de forma avassaladora . Nesta sexta-feira (3), o jogador de apenas 18 anos conquistou sua nona vitória seguida e avançou para a final do Challenger 125 de Camberra, na Austrália . A decisão ocorre na madrugada de sexta para sábado, a partir das 2h (de Brasília), diante do norte-americano Ethan Quinn, que eliminou o espanhol Martín Landaluce.

O triunfo na Austrália garantiu a João Fonseca o seu melhor ranqueamento na carreira . Independentemente do que ocorrer na decisão, o brasileiro ganhará posições importantes . Atual número 145 do mundo, ele está somando 64 pontos pela campanha e vai se posicionar entre os 130 melhores , podendo ser 127º ou 128º na lista a ser atualizada na próxima segunda-feira (6). Em caso de título, os 125 pontos o levarão ao 113º lugar .

Na semifinal, o adversário de João Fonseca foi o britânico Jacob Fearnley, número 99 do ranking da ATP e cinco anos mais velho . O jogador nascido na Escócia foi destaque no tênis universitário dos Estados Unidos e acumula quatro títulos de nível Challenger, todos conquistados em 2024.

Mas apesar da maior experiência do adversário, o brasileiro não tomou conhecimento do sexto cabeça e voltou a mostrar um tênis de alta qualidade e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3 , em uma hora e 12 minutos de partida.

O adversário da decisão será Ethan Quinn, de 20 anos e 202º colocado na classificação da ATP. O americano que tem um título Challenger na carreira, vencido em novembro do ano passado, bateu o espanhol Martín Landaluce, campeão júnior do US Open de 2022, com um duplo 6/3.