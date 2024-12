Quem é Evangelos Marinakis, bilionário grego que pode comprar a SAF do Vasco

Evangelos Marinakis tem fortuna estimada em US$ 3,7 bilhões. JUSTIN TALLIS / AFP

O bilionário grego Evangelos Marinakis admitiu à imprensa inglesa que está em negociação para comprar a SAF do Vasco. Ele vem investindo no futebol desde 2010 e atualmente é o dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia, e do português do Rio Ave.

— Ele me contou sobre suas ambições em expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama — disse o repórter Rob Dorsett, em reportagem publicada e veiculada pelo canal Sky Sports.

Para encaminhar essa negociação, o grego teria contratado o brasileiro Edu Gaspar, que deixou o cargo de diretor esportivo do Arsenal no mês passado. O ex-jogador do Corinthians deve se tornar o principal dirigente responsável pelo grupo de clubes de propriedade do magnata grego.

Leia Mais Quanto Inter e Grêmio podem ganhar de premiação no Brasileirão

Fortuna de R$ 22 bilhões

Marinakis, de 57 anos, tem fortuna estimada em US$ 3,7 bilhões, cerca de R$ 22 bilhões, pela revista Forbes. Ele é dono do grupo de transporte marítimo Capital Maritime Trading Corp., assim como de um conglomerado de mídia e tem participações em três times de futebol da Europa.