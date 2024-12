Pela primeira vez em Caxias do Sul, Lance de Craque volta para ajudar o Estado após a enchente

Nenê e D'Alessandro são os anfitriões do evento. Fernando Alves, Lance de Craque / Divulgação

O mais tradicional jogo beneficente do RS está de volta. Neste sábado, às 17h, o Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, recebe o Lance de Craque. A sétima edição do evento beneficente promovido por D'Alessandro terá como coanfitrião Nenê, do Juventude, e transmissão com imagens no YouTube de GZH.

A partida terá a presença de estrelas como Figueroa, Rafael Sobis, Iarley, Daniel Carvalho, Ruben Paz, Bolívar, Baidek, Anderson Polga, Paulo Roberto, entre outros tantos jogadores. Meninas em atividade como Sorriso, Guta Franke e Rafa Levis também estão escaladas. E influencers também ajudarão a movimentar o espetáculo. Os técnicos serão Abel Braga, Celso Roth, Lisca e Clemer.

O foco das doações está na recuperação do Estado após as enchentes. Sete instituições foram escolhidas para receber as doações da edição 2024. São elas: Instituto do Câncer Infantil em parceria com Hospital Geral de Caxias, Sincovat Vale do Taquari, Abraçaí, Instituto Combustível da Vida, Associação Mão Amiga, Associação Anjos Unidos e Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos.

A definição de instituições de todo o Estado visa contemplar da melhor maneira mais de uma região das que foram atingidas pelas chuvas, incluindo a Serra Gaúcha, o Vale do Taquari e Porto Alegre.

— Nosso Estado enfrentou a enchente, antes já tinha passado pela pandemia. Estamos precisando. E a ideia era tirar um pouco de Porto Alegre, ir para Caxias é levar para o pessoal do Interior uma oportunidade para se aproximar das comunidades. Estou há 17 anos no Rio Grande do Sul e é uma forma de retribuir o carinho que recebo — explicou D'Alessandro.

A venda de ingressos ocorre até sábado na bilheteria do Alfredo Jaconi ou no site lancedecraque.eleventickets.com. A transmissão será em vídeo no YouTube de GZH e na Rádio Gaúcha.

Convocados

Goleiros

Isoton, Marcelo Pitol e Hiran

Zagueiros(as)

Anderson Polga, Antônio Carlos Zago, Baidek, Bolívar, Figueroa, Vinícius e Danilo Boza, Guta Franke, Sorriso

Laterais

William, Paulo Roberto, Alan Ruschel, Chiquinho e Ramon Motta

Volantes

Wilson Matias, Elyeser, Lauro, Marcelo Labarthe e Márcio Hahn

Meias

D'Alessandro, Nenê, Daniel Carvalho, Ruben Paz, Rafa Levis

Atacantes

Recoba, Iarley, Rafael Sobis, Pedro Rocha, Adailton, Pedro Henrique, Washington, Sandro Sotilli, Vitor Jr

Influencers

Boleiro, Xandy 11, Lucaneta, Sergio Bertolucci, Matheus Severo

Técnicos

Abel Braga, Celso Roth, Clemer e Lisca