Juventus sofre e leva empate no fim do Lecce

Rebic (D) fez o gol do Lecce. CARLO HERMANN / AFP

A Juventus se manteve como a única invicta do Campeonato Italiano, mas acabou sofrendo um empate amargo do Lecce por 1 a 1, nos acréscimos da partida, realizada neste domingo, no estádio Via del Mar, pela 14ª rodada. Andrea Cambiaso abriu o placar e Rebic deixou tudo igual.

Com o resultado, a Juventus fica na sexta posição, com 26 pontos, cada vez mais longe da equilibrada disputa pelo título. O Lecce, por sua vez, ocupa o 16º lugar, com 13.

Não faltaram oportunidades para a Juventus largar na frente no primeiro tempo. A equipe de Turim dominou o Lecce e criou boas oportunidades de gol, mas havia uma trave pelo meio do caminho. Aos seis minutos, após jogada de Yildiz, a bola passou pelo meio e desviou em Thuram, antes de acertar o poste.

Aos 16, uma nova bola na trave, em batida de Conceição. O Lecce apostou na marcação e teve êxito. No entanto, pouco produziu ofensivamente, mas o mais importante foi ter ido para o intervalo sem levar gol, ainda mais por atuar em território inimigo.

No segundo tempo, a Juventus teve ainda mais dificuldade, mas foi mais eficaz e conseguiu marcar o único gol do duelo aos 23. Cambiaso arriscou, a bola desviou em Gaspar e acabou no fundo das redes.

A Atalanta entrará em campo nesta segunda-feira para enfrentar a Roma e pode fazer com que a diferença diminua para um ponto. Já Inter de Milão e Fiorentina chegaram a jogar por 16 minutos, mas o duelo acabou sendo suspenso após o meia Edoardo Bove, da Fiorentina, desmaiar no gramado.

O jogador foi retirado de ambulância e encaminhado para o Hospital Universitário Careggi. De acordo com nota oficial publicada pela Fiorentina, ele se encontra atualmente sob sedação farmacológica e internado sob cuidados intensivos.