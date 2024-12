Frankfurt vence Heidenheim com dois de Marmoush e mantém segundo lugar do Campeonato Alemão

Marmoush é apontado como substituo de Salah na seleção do Egito. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Principal surpresa do Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt superou o Heidenheim por 4 a 0, neste domingo (1º), na Voith-Arena, e se manteve na caça ao líder Bayern de Munique. A diferença entre eles é de quatro pontos.

O Frankfurt engatou sua quarta vitória consecutiva na competição e chegou aos 26 pontos, contra 30 do Bayern de Munique, forte candidato ao título da competição. Acumulando o seu sétimo tropeço consecutivo, o Heidenheim é apenas o 16º colocado, com dez. Hoje estaria disputando o playoff do rebaixamento.

O destaque da partida foi novamente o egípcio Omar Marmoush, que chegou a marca de 13 gols em 12 jogos até aqui. Com 25 anos, é considerado como substituto de Mohamed Salah na seleção. Na temporada foram 19 partidas, 17 gols e 11 assistências.

Mesmo na condição de visitante, o Frankfurt dominou o primeiro tempo. Não à toa abriu o placar aos 22 minutos. Após bela troca de passes, a bola chegou até Omar Marmoush em velocidade. O artilheiro tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Do outro lado, o Heidenheim buscou assustar em jogadas de bola parada e no famoso "chuveirinho", mas não teve sucesso e acabou indo para o intervalo atrás do placar e pouco esperançoso de obter a virada na etapa complementar.

O que de fato se viu no segundo tempo foi um Frankfurt arrasador, que vem se colocando como desafiante do Bayern de Munique ao título. Aos quatro, Chaibi recebeu dentro da área e chutou rasteiro para ampliar. Aos 12, em ótimo contra-ataque, Marmoush recebeu pela esquerda e chapou bonito para fazer 3 a 0.

O Heidenheim desistiu da partida e passou a assistir o adversário, que não tirou o pé do acelerador e ainda conseguiu fechar a goleada aos 49. Knauff pegou a defesa adversária de surpresa ao achar Ekitike dentro da área. Ele só teve o trabalho de empurrar para o meio do gol para confirmar a vitória.