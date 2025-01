Em jogo morno, Milan e Roma empatam e seguem longe dos primeiros colocados do Italiano

Dybala (C) comemora gol em Milão. PIERO CRUCIATTI / AFP

Em jogo morno neste domingo (29), Milan e Roma empataram por 1 a 1 no estádio San Siro, e se mantiveram longe da briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano. O argentino Paulo Dybala, da equipe visitante, foi o destaque do jogo, com um golaço no primeiro tempo.

O resultado manteve ambos os times no meio da tabela. O time de Milão ocupa o oitavo lugar, agora com 27 pontos, enquanto a equipe da capital apresenta 20 pontos e figura no 10º posto.

Apesar da partida ter sido disputada no San Siro, foi a Roma quem tomou a iniciativa e criou as primeiras boas chances de gol. Aos 10, Dybala mandou na trave, assustando a torcida local.

Acuado, o Milan jogava no contra-ataque. E a resposta veio justamente numa jogada rápida. Aos 16, Reijnders, sem qualquer marcação, recebeu passe de Fofana pela direita e acertou forte chute para as redes.

O vacilo na defesa deixou a Roma mais atenta em campo. E o empate veio aos 22, com um golaço. Dentro da área, Dovbyk desviou quase de costas para Dybala, que pegou de primeira e mandou para as redes numa bela finalização.