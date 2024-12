Dados básicos do novo Mundial de Clubes da Fifa

As 32 equipes que vão participar do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 conhecerão nesta quinta-feira (5) seus adversários na fase de grupos em um sorteio que será realizado em Miami.

Abaixo, alguns dados básicos da primeira edição do torneio com seu novo formato, que será disputada de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

O conceito de um torneio que para definir o melhor clube do mundo existe há mais de meio século. A Copa Intercontinental, que colocava frente a frente o campeão europeu e o campeão sul-americano, foi considerada como o campeonato mundial de clubes de fato após sua edição inaugural, em 1960, quando o Real Madrid de Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás derrotou o Peñarol do Uruguai em jogos de ida e volta.

Em 2000, a Fifa lançou seu Mundial de Clubes, torneio com oito equipes disputado no Brasil e conquistado pelo Corinthians no Maracanã.