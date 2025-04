"VIR", nova campanha da Invest-RS, destaca o Estado como local para se visitar, investir e residir

As letras iniciais dessas palavras formam o acrônimo "VIR". Esse é o novo conceito que a Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, criada depois da tragédia climática para projetar a imagem do Estado lá fora e atrair investimentos, irá lançar nos próximos dias. A estratégia de posicionamento deseja mostrar que o RS não apenas como um lugar com potencial para empresas instalarem operações por aqui, explica o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. Mas também para quem deseja fazer turismo e, quem sabe, morar.