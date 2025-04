Filha de Maria Gladys pede ajuda para encontrar atriz: “Está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa”

Maria Gladys estaria em situação de vulnerabilidade no interior de Minas Gerais.

A filha da atriz Maria Gladys , 85 anos, fez um apelo nas redes sociais nesta quinta-feira (10) para tentar localizar a mãe, que estaria em situação de vulnerabilidade no interior de Minas Gerais (MG).

“Ela está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar”, escreveu em publicação no Facebook, que já havia sido apagada nesta sexta-feira (11).

Maria explicou ainda que o trajeto entre Santa Rita de Jacutinga, em Minas, e a capital fluminense é "difícil" e exige transporte até Volta Redonda, no sul do Estado, antes de seguir até o Rio.

Atriz pediu ajuda para voltar para casa

A atriz vive em Santa Rita de Jacutinga desde 2014 , quando se mudou para um sítio na região e passou a aparecer com menor frequência em eventos públicos e na televisão.

Episódio não é o primeiro

Não é a primeira vez que a atriz preocupa os familiares. No início do ano, ela passou algumas horas desaparecida depois da virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro.