Bolsonaro deixou a emergência do hospital andando e foi transferido de helicóptero para Natal. Alex Regis / Assessoria Jair Bolsonaro / Divulgação

Jair Bolsonaro deu entrada na emergência do Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade de Santa Cruz (RN), na manhã desta sexta-feira (11). O ex-presidente passou mal e relatou forte dor no abdômen, região do corpo em que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com o médico Evandro Carvalho, que atendeu Bolsonaro na emergência, o ex-presidente foi medicado e estabilizado antes de ser transferido de helicóptero para a capital Natal.

— Ele saiu daqui consciente e orientado, sinais vitais estáveis, saiu bem — explicou o médico, que também afirmou que a intensidade da dor já havia diminuído quando Bolsonaro deixou a instituição.

No final da manhã, o ex-presidente aterrissou no heliporto do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Bolsonaro seguiu de lá para o Hospital Rio Grande, que fica nas proximidades.

Em entrevista coletiva, Carvalho não descartou que o mal-estar sentido pelo ex-presidente tivesse relação com a facada sofrida em 2018, mas ressalta que caberá ao cirurgião de Bolsonaro investigar as causas do episódio.

Desde o atentado em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro já teve de passar por cinco procedimentos cirúrgicos. O mais recente foi realizado em 2023, quando o ex-presidente corrigiu uma hérnia de hiato e o desvio de septo.

Bolsonaro em meio a apoiadores durante visita a Bom Jesus (RN), nesta sexta-feira. Alex Régis / Assessoria Jair Bolsonaro / Divulgação

O Partido Liberal (PL) divulgou comunicado informando que o ex-presidente precisou interromper a agenda no Rio Grande do Norte por conta da situação.

"O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil", diz a nota.

A ida de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte integra o projeto Rota 22, cujo intuito é viajar pelo Brasil a fim de fortalecer a presença do PL em cada região. O roteiro do ex-presidente previa visitas a três municípios do estado potiguar nesta sexta-feira.